Qualifying has ended for seats that are up for grabs in Floyd County.

Here is a list of all qualifying candidates and their races.

Floyd County sheriff: Tom Caldwel (R), Ronnie Kilgo (R) , Dave Roberson (R)

Floyd County Commission, Post 2: Wright Bagby, (R) ; Charles “Coach” Smith, (D).

Floyd County Commission, Post 3; Allison Watters, (R) ; Shonna Bailey, Post 3, (D.

Clerk of Court: Barbara Penson, (R) ; Joe Costolnick, R. Moriah Medina, (D)

Chief magistrate: Gene Richardson, Justin Hight (nonpartisan)

State representatives:

Nov. 3 race: District 12: Eddie Lumsden, (R) ; Jonathan Gilreath-Harvey, (D)

May 19 GOP primary, then Nov. 3 election. District 13: Katie Dempsey, (R) ; Brad Barnes, (R) . J. Scott Fuller, (D)

May 19 GOP primary, then Nov. 3 election. District 16: Trey Kelley, (R) ; Jennifer Hulsey, (R) ; Lyndsay Arrendale, (D).

State senate

May 19 GOP primary, then Nov. 3 election. District 14: Bruce Thompson, (R) .; Travis Johnson, (D); William Schneck, (D)

May 19 GOP primary, then Nov. 3 election. District 31: Jason, Anavitarte, (R); Boyd Austin, (R) ; Bobby Mehan, (R) ; Bobby Wilson, (R) . Tianna Smith, (D)

Nov. 3 election: District 52: Chuck Hufstetler, (R) ; Charles DeYoung, (D)

U.S. House (District 11); Nov. 3 election.

Dana Barrett (D)

Barry Loudermilk (R)

U.S. House (District 14); May 19 primary for GOP and then Nov. 3 for general.

Republicans: John Barge, Ben Bullock, Kevin Cooke, John Cowan, Clayton Fuller, Marjorie Taylor Greene, Andy Gunther, Bill Hembree, Matt Laughridge.

Democrats: Kevin Van Ausdal, D.

U.S. Senate (Perdue seat) May 19 primary for Democrats and then Nov. 3 vote.